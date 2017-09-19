Альфа-банк подтвердил взлом банкомата на юго-востоке Москвы

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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Альфа-банк подтвердил взлом банкомата в одном из отделений Московского региона.
"Сегодня ночью был взломан путем взрыва банкомат банка в отделении в зоне 24/7 (круглосуточного обслуживания - прим. ред.). Пострадавших нет. Сумма ущерба уточняется", - сообщили ТАСС в пресс-службе банка.
В столичном ГУ МВД РФ ранее ТАСС сообщили, что неизвестные на юго-востоке Москвы повредили банкомат и похитили из него деньги. Около 03:30 мск в доме 2 по Лермонтовскому проспекту неизвестные, зайдя в помещение, повредили банкомат и похитили из него денежные средства, сказали в ведомстве, не уточнив сумму похищенного.
Сейчас проводится комплекс оперативных мероприятий, устанавливаются личности грабителей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Банк оказывает содействие правоохранительным органам, добавил представитель кредитной организации.