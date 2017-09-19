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Дело о ДТП в Подмосковье, где погибли трое детей, направлено в суд

Происшествия
19 сентября, 11:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, сентября. /ТАСС

Погибшие были воспитанниками одной из рязанских спортшкол

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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело о ДТП в Луховицком районе Подмосковья, где погибли трое детей, направлено в суд. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

"Следственными органами ГСУ СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего тренера-преподавателя одной из спортивных школ Рязани, обвиняемого по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц")", - сообщили в ГСУ. Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

ДТП произошло утром 25 марта на 143-м км дороги М5 "Урал" в районе деревни Врачово. Обвиняемый, управляя Renault Sandero, не учитывая интенсивность и плотность потока транспортных средств на указанном участке шоссе, а также то, что в автомобиле находятся малолетние дети, из-за невнимательности столкнулся с автомашиной "Газель Next", двигавшейся навстречу. "При этом водитель "Газели", видя внезапно возникшую опасность для движения, принял меры к снижению скорости, однако из-за отсутствия технической возможности из-за малого расстояния, не смог избежать столкновения с выехавшим на его полосу движения автомобилем Renault Sandero", - добавили в ГСУ.

В результате на месте погибли трое детей, еще один был госпитализирован с многочисленными травмами.

По данным следствия, попавшие в аварию дети были воспитанниками одной из рязанских спортивных школ и направлялись из Рязани в Воскресенск на спарринг по боксу.

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