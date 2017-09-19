Задержан подозреваемый в убийстве спортсмена-ходока в Москве

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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Подозреваемый в убийстве спортсмена-ходока 23-летнего Николая Иванова задержан в Москве, сообщила ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.
"Подозреваемый задержан. На допросе он дал признательные показания. Сейчас с ним проводятся следственные действия", - сообщила она.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Иванова добавила, что сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения подозреваемому.
По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, конфликт между двумя группами молодых людей произошел в ночь на 15 сентября около магазина "Пятерочка" на улице Генерала Кузнецова. В результате конфликта Иванов получил ножевое ранение, после чего был госпитализирован и спустя час скончался в больнице. "Подозреваемый признал вину и заявил на допросе, что оборонялся", - добавил собеседник агентства.