Полиция выявила лабораторию по производству амфетамина в квартире на юго-востоке Москвы

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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Полицейские пресекли деятельность подпольного производства амфетамина в квартире на юго-востоке Москвы, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Полицейские задержали подозреваемого в организации незаконного производства психотропного вещества амфетамин. В результате обследования одной из квартир на юго-востоке столицы, в которой фигурант оборудовал лабораторию, правоохранители обнаружили и изъяли восемь упаковок амфетамина общей массой более 165 г, более трех литров амфетаминосодержащей жидкости", - сказала Волк.
По ее словам, оперативники изъяли свыше 20 литров химических реактивов, используемых для изготовления наркотиков и 18 предметов лабораторного оборудования, предназначенного для изготовления амфетамина. "Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств в крупном размере", - отметила представитель МВД.