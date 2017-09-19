Метеорологи: ураган "Мария" в Атлантике ослаб до четвертой категории

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ТАСС, 19 сентября. Ураган "Мария", бушующий в Атлантике, ослаб до четвертой категории из пяти возможных по шкале Саффира - Симпсона. Об этом сообщил в понедельник Национальный центр по наблюдению за ураганами со штаб-квартирой в Майами.
По его данным, максимальная скорость ветра в его пределах составляет 69,2 м/с. Ураган перемещается в северо-западном направлении со скоростью около 4 м/с.
Ранее стало известно о серьезном ущербе от "Марии" на острове Доминика.
В связи с приближением стихии тревога объявлена на острове Сент-Люсия, Британских и Американских Виргинских островах, Мартинике, в Гваделупе и Антигуа и Барбуде.
Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода - с 1 июня по 30 ноября. Атмосферное явление классифицируется как шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его эпицентре достигает 17,4 м/c. При скорости ветра 33 м/c и более шторм становится ураганом.