Метеорологи: ураган "Мария" в Атлантике ослаб до четвертой категории

ТАСС, 19 сентября. Ураган "Мария", бушующий в Атлантике, ослаб до четвертой категории из пяти возможных по шкале Саффира - Симпсона. Об этом сообщил в понедельник Национальный центр по наблюдению за ураганами со штаб-квартирой в Майами.

По его данным, максимальная скорость ветра в его пределах составляет 69,2 м/с. Ураган перемещается в северо-западном направлении со скоростью около 4 м/с.

Ранее стало известно о серьезном ущербе от "Марии" на острове Доминика.

В связи с приближением стихии тревога объявлена на острове Сент-Люсия, Британских и Американских Виргинских островах, Мартинике, в Гваделупе и Антигуа и Барбуде.

Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода - с 1 июня по 30 ноября. Атмосферное явление классифицируется как шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его эпицентре достигает 17,4 м/c. При скорости ветра 33 м/c и более шторм становится ураганом.