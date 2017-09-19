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В Москве эвакуируют два торговых центра из-за очередных угроз взрыва

Происшествия
19 сентября, 13:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, сентября. /ТАСС

Анонимные сообщения поступили о минировании ТЦ "Гагаринский" и Центрального детского магазина на Лубянке

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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Торговый центр "Гагаринский" и Центральный детский магазин на Лубянке в Москве эвакуируются из-за угроз взрыва, сообщил ТАСС во вторник источник в экстренных службах города.

"В 11:40 мск поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в ТЦ "Гагаринский" на ул. Вавилова, д 3. Ведется эвакуация посетителей", - сказал собеседник агентства. По его словам, в 12:06 мск поступило сообщение об угрозе взрыва в Центральном детском магазине на Лубянке.

Волна анонимных звонков о минировании школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуировали тысячи человек от Сахалина до Калининграда.

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