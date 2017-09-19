В Москве эвакуируют два торговых центра из-за очередных угроз взрыва

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Торговый центр "Гагаринский" и Центральный детский магазин на Лубянке в Москве эвакуируются из-за угроз взрыва, сообщил ТАСС во вторник источник в экстренных службах города.

"В 11:40 мск поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в ТЦ "Гагаринский" на ул. Вавилова, д 3. Ведется эвакуация посетителей", - сказал собеседник агентства. По его словам, в 12:06 мск поступило сообщение об угрозе взрыва в Центральном детском магазине на Лубянке.

Волна анонимных звонков о минировании школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуировали тысячи человек от Сахалина до Калининграда.