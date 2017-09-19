Песков не комментирует информацию о случайном обстреле зрителей на учениях "Запад - 2017"

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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать информацию об инциденте с непреднамеренном обстрелом зрителей на учениях "Запад - 2017", где вертолет Ка-52, по данным ряда СМИ, случайно обстрелял ракетами класса "воздух-земля" зрителей этих учений.
"Это нужно задавать вопрос Министерству обороны, а не в администрацию президента", - сказал Песков журналистам.
Ранее в ряде СМИ сообщалось, что на полигоне Лужский вертолет Ка-52 случайно обстрелял ракетами зрителей. Была опубликована видеозапись инцидента. Сообщается, что два человека получили ранения. Сам инцидент произошел, по данным СМИ, 17 или 18 сентября.