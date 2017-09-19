Авария на магистральном канале ВОЛС оставила крымчан без мобильного Интернета

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Жители Севастополя и Симферополя во вторник испытывают проблемы с мобильным Интернетом, передают корреспонденты ТАСС. Интернет-провайдер "Трител-Крым" объяснил ситуацию аварией на магистральном канале волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) в Керчи.

"В связи с аварией на магистральном канале в Керчи возможны потери пакетов и ограничение скорости в сети Интернет", - говорится в сообщении провайдера.

Причины аварии и сроки восстановления Интернета выясняются.