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Суд 26 сентября начнет процесс по делу Шакро Молодого о вымогательстве

Происшествия
19 сентября, 13:12 UTC+3 МОСКВА 19, сентября. /ТАСС

По делу проходят 14 граждан РФ в возрасте от 29 до 64 лет

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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Никулинский суд Москвы 26 сентября приступит к рассмотрению громкого уголовного дела о вымогательстве у владелицы ресторана на Рочдельской улице в Москве, вылившемся в перестрелку. Среди фигурантов дела криминальный авторитет Захарий Калашов, более известный в определенных кругах как Шакро Молодой.

"Никулинский суд 26 сентября в 14:30 мск проведет предварительное слушание по уголовному делу в отношении Калашова, Кочуйкова и еще 12 фигурантов, обвиняемых в вымогательстве", - сказала пресс-секретарь суда Алена Самоходкина, уточнив, что заседание пройдет в закрытом режиме.

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По делу о вымогательстве проходят 14 граждан РФ в возрасте от 29 до 64 лет. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство, совершенное с применением насилия, организованной группой и в целях получения имущества в особо крупном размере"). По версии следствия, обвиняемые входили в состав организованной группы, занимавшейся в том числе вымогательствами денежных средств у столичных коммерсантов.

Как установило следствие, 14 декабря 2015 года сообщники прибыли в ресторан "Пятый элемент" на Рочдельской улице и стали вымогать у его владелицы 8 млн рублей под угрозой применения насилия и повреждения имущества. Кроме того, с июня 2015 года по август 2016 года они вымогали 10 млн рублей у генерального директора крупного акционерного общества. Участники группировки были задержаны 24 августа 2016 года и заключены под стражу.

Среди фигурантов дела - криминальный авторитет Захарий Калашов, известный как Шакро Молодой, и криминальный авторитет Андрей Кочуйков по прозвищу Итальянец. В июле 2016 года также были задержаны высокопоставленные сотрудники СК - замруководителя ГСУ СК по Москве Денис Никандров, начальник управления собственной безопасности Михаил Максименко и его заместитель Александр Ламонов. Их обвиняют в том, что они за взятку от Калашова якобы обещали закрыть дело в отношении его помощника Кочуйкова.

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