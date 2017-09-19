Суд 26 сентября начнет процесс по делу Шакро Молодого о вымогательстве

РУСАДА: визит в РФ аудиторов WADA является рабочим и не подразумевает широкого освещенияСпорт 19 сентября, 13:52
Сенат Конгресса США одобрил выделение военной помощи Украине на сумму $150 млнМеждународная панорама 19 сентября, 13:48
"Сделаем ООН великой": как Трамп предлагает реформировать всемирную организациюМеждународная панорама 19 сентября, 13:45
Погода "на миллион": центральную Россию и Поволжье ждет третья волна "бабьего лета"В стране 19 сентября, 13:43
Учения "Запад-2017": проверка "нервной системы" российской армииАрмия и ОПК 19 сентября, 13:32
"Тракай" подтвердил переход Динияра БилялетдиноваСпорт 19 сентября, 13:26
Суд отложил заседание по иску Розенберга к "Телеграф" из-за неявки ответчикаЭкономика и бизнес 19 сентября, 13:21
Скворцова рассказала об успехах России в развитии ядерной медициныОбщество 19 сентября, 13:20
Новороссийск в январе-августе возглавил рейтинг портов по перевалке наливных грузовТранспорт 19 сентября, 12:56
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Никулинский суд Москвы 26 сентября приступит к рассмотрению громкого уголовного дела о вымогательстве у владелицы ресторана на Рочдельской улице в Москве, вылившемся в перестрелку. Среди фигурантов дела криминальный авторитет Захарий Калашов, более известный в определенных кругах как Шакро Молодой.
"Никулинский суд 26 сентября в 14:30 мск проведет предварительное слушание по уголовному делу в отношении Калашова, Кочуйкова и еще 12 фигурантов, обвиняемых в вымогательстве", - сказала пресс-секретарь суда Алена Самоходкина, уточнив, что заседание пройдет в закрытом режиме.
По делу о вымогательстве проходят 14 граждан РФ в возрасте от 29 до 64 лет. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство, совершенное с применением насилия, организованной группой и в целях получения имущества в особо крупном размере"). По версии следствия, обвиняемые входили в состав организованной группы, занимавшейся в том числе вымогательствами денежных средств у столичных коммерсантов.
Как установило следствие, 14 декабря 2015 года сообщники прибыли в ресторан "Пятый элемент" на Рочдельской улице и стали вымогать у его владелицы 8 млн рублей под угрозой применения насилия и повреждения имущества. Кроме того, с июня 2015 года по август 2016 года они вымогали 10 млн рублей у генерального директора крупного акционерного общества. Участники группировки были задержаны 24 августа 2016 года и заключены под стражу.
Среди фигурантов дела - криминальный авторитет Захарий Калашов, известный как Шакро Молодой, и криминальный авторитет Андрей Кочуйков по прозвищу Итальянец. В июле 2016 года также были задержаны высокопоставленные сотрудники СК - замруководителя ГСУ СК по Москве Денис Никандров, начальник управления собственной безопасности Михаил Максименко и его заместитель Александр Ламонов. Их обвиняют в том, что они за взятку от Калашова якобы обещали закрыть дело в отношении его помощника Кочуйкова.