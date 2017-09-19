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Греческий суд рассмотрит дело обвиняемого в махинациях россиянина об экстрадиции в США

Происшествия
19 сентября, 16:36 UTC+3 СОФИЯ /Корр. ТАСС, Игорь Ленкин

По словам генконсула РФ в Салониках, после того, как суд первой инстанции примет решение, дело будет передано в Верховный суд Греции, а окончательный вердикт будет принимать министр юстиции

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СОФИЯ, 19 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Суд Салоников 29 сентября рассмотрит дело об экстрадиции гражданина России Александра Винника в США, где его обвиняют в отмывании денежных средств и махинациях с криптовалютой. Об этом во вторник в телефонном разговоре с корреспондентом ТАСС сообщил генеральный консул РФ в Салониках Александр Щербаков.

"В настоящее время Винник находится под стражей в тюрьме в Салониках, каких-либо жалоб на содержание не высказывает, с ним обращаются достаточно корректно. Греческая сторона делает все необходимое, чтобы обеспечить россиянину нормальное содержание. На 29 сентября, как сообщают адвокаты Винника, намечено первое судебное заседание по делу о его экстрадиции", - сообщил Щербаков.

ТАСС/Reuters

По его словам, после того, как суд первой инстанции примет свое решение, дело будет передано в Верховный суд Греции, а окончательный вердикт будет принимать министр юстиции.

Винник был задержан в Греции по просьбе американских властей 25 июля. Жюри присяжных в Сан-Франциско предъявило гражданину России обвинения в отмывании денежных средств и махинациях с криптовалютой.

Утверждается, что россиянин организовал электронную площадку для незаконного осуществления обменных операций с криптовалютой и с ее помощью отмывал финансовые средства. Также говорится, что Винник использовал площадку, носившую название BTC-e, для похищения личных данных и, якобы, помогал отмывать доходы различных криминальных организаций по всему миру, в том числе полученные от контрабанды наркотиков.

По версии американской стороны, Винник, в частности, отмывал средства, полученные в результате хакерского взлома ныне уже недействующей японской биржи цифровых валют Mt. Gox, осуществлявшей операции с криптовалютой Bitcoin. Максимальный срок наказания по обвинениям, выдвинутым против россиянина, составляет 20 лет лишения свободы.

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