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СМИ: Нидерланды выделят до €260 млн на восстановление Синт-Мартена

Происшествия
19 сентября, 15:16 UTC+3 ГААГА ГААГА 19, сентября. /ТАСС

По данным Trouw, будет создан специальный фонд восстановления голландской части острова

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ГААГА, 19 сентября. /ТАСС/. Нидерланды создадут специальный фонд, через который будет финансироваться восстановление голландской части острова Святого Мартина. Об этом сообщила во вторник газета Trouw.

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По данным издания, средства через этот фонд будут выделяться на строгих условиях, чтобы Нидерланды могли следить за восстановительными работами и расходованием денег по назначению. "Общая сумма выделенных средств может достигнуть €260 млн, однако окончательное решение будет принято на заседании Совета министров королевства, которое пройдет в ближайшие недели", - подчеркнула газета.

"С созданием фонда деньги на реконструкцию будут контролироваться не правительством Синт-Мартена, а новым органом, находящимся под управлением Нидерландов, - отмечает Trouw. - Фонд разработает определенные критерии, при соблюдении которых организации и частные лица будут иметь право на получение средств".

Путем создания этого фонда Нидерланды решат серьезную проблему. С одной стороны, голландские власти не хотят признавать прямую ответственность за нанесенный ущерб и нести все расходы по реконструкции, поскольку Синт-Мартен - самоуправляемое государство в составе королевства, то есть обладает определенной автономностью. С другой стороны, Нидерланды не хотят и просто передавать средства на восстановление с учетом широко распространенной коррупции на острове и тесных связей между преступным миром и законопослушным обществом, в том числе политиками. "А найденное решение позволит стране направлять реконструкцию в нужное русло, но не контролировать ее", - заметила газета.

Ураган "Ирма" обрушился на остров Святого Мартина 6 сентября. В результате удара стихии на голландской части погибли четыре человека, еще несколько десятков получили травмы, в том числе серьезные. Более 200 человек до сих пор числятся пропавшими без вести, их поиски продолжаются. Кроме того, оказались недоступны морской порт и аэропорт, была прекращена подача воды и электричества. Для восстановления инфраструктуры и оказания помощи местному населению власти Нидерландов направили на остров более 550 военнослужащих и организовали поставку воды, продовольствия и медикаментов.

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Ураган "Ирма" Тайфуны и ураганы
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