СМИ: Нидерланды выделят до €260 млн на восстановление Синт-Мартена

ГААГА, 19 сентября. /ТАСС/. Нидерланды создадут специальный фонд, через который будет финансироваться восстановление голландской части острова Святого Мартина. Об этом сообщила во вторник газета Trouw.

По данным издания, средства через этот фонд будут выделяться на строгих условиях, чтобы Нидерланды могли следить за восстановительными работами и расходованием денег по назначению. "Общая сумма выделенных средств может достигнуть €260 млн, однако окончательное решение будет принято на заседании Совета министров королевства, которое пройдет в ближайшие недели", - подчеркнула газета.

"С созданием фонда деньги на реконструкцию будут контролироваться не правительством Синт-Мартена, а новым органом, находящимся под управлением Нидерландов, - отмечает Trouw. - Фонд разработает определенные критерии, при соблюдении которых организации и частные лица будут иметь право на получение средств".

Путем создания этого фонда Нидерланды решат серьезную проблему. С одной стороны, голландские власти не хотят признавать прямую ответственность за нанесенный ущерб и нести все расходы по реконструкции, поскольку Синт-Мартен - самоуправляемое государство в составе королевства, то есть обладает определенной автономностью. С другой стороны, Нидерланды не хотят и просто передавать средства на восстановление с учетом широко распространенной коррупции на острове и тесных связей между преступным миром и законопослушным обществом, в том числе политиками. "А найденное решение позволит стране направлять реконструкцию в нужное русло, но не контролировать ее", - заметила газета.

Ураган "Ирма" обрушился на остров Святого Мартина 6 сентября. В результате удара стихии на голландской части погибли четыре человека, еще несколько десятков получили травмы, в том числе серьезные. Более 200 человек до сих пор числятся пропавшими без вести, их поиски продолжаются. Кроме того, оказались недоступны морской порт и аэропорт, была прекращена подача воды и электричества. Для восстановления инфраструктуры и оказания помощи местному населению власти Нидерландов направили на остров более 550 военнослужащих и организовали поставку воды, продовольствия и медикаментов.