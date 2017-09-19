Посетителей двух торговых центров в Астрахани эвакуировали из-за сообщений о минировании

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АСТРАХАНЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Посетителей двух торговых центров в Астрахани - "ВАСТОРг" и "Ярмарка" - эвакуировали из-за сообщений о минировании, сообщил ТАСС во вторник источник в экстренных службах региона.
"Поступили два сообщения о минировании в магазинах Астрахани - в "Ярмарке" и в "ВАСТОРге". Прошла эвакуация людей. Предварительно, по всем признакам эти минирования ложные. Но правоохранительные органы обязаны провести обследование территорий, что сейчас и происходит", - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе регионального УМВД отказались от комментариев. В соцсетях очевидцы выложили фотографии оцепленных полицейскими торговых центров.