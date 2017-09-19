В ФРГ по подозрению в членстве в ИГ задержан россиянин

БЕРЛИН, 19 сентября. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. 28-летний гражданин России, выходец из Чечни, которого подозревают в членстве в террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ), задержан в германском Бремене. Об этом корр. ТАСС сообщили во вторник в прокуратуре Гамбурга, юрисдикция которой распространяется и на Бремен.

"Ведется следствие в отношении 28-летнего гражданина России чеченского происхождения. Он подозревается в том, что во время пребывания в Сирии вступил в ряды ИГ", - сказала представитель прокуратуры Нана Фромбах. По ее словам, он был задержан в ночь на 13 сентября.

Фромбах не смогла уточнить, в каком статусе подозреваемый находится на территории Германии. Кроме того, ей неизвестно, когда будет завершено расследование.