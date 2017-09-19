Более 10 сообщений о минировании объектов поступили в экстренные службы Ростова-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 сентября. /ТАСС/. Более 10 сообщений о минировании общественных мест поступили в экстренные службы Ростова-на-Дону во вторник.

"Поступило более 10 звонков о минировании торговых центров и людных мест Ростова-на-Дону, в том числе крупнейших торговых центров "Рио" и "Мега", - сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, вокруг ТЦ "Рио" выставлено оцепление, работают сотрудники полиции. По данным пользователей соцсетей, также эвакуированы ТЦ "Мега" и "Талер".

В региональном подразделении Росгвардии на вопрос ТАСС о том, поступали ли сообщения о минировании, ответили, что "информация выясняется".