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Более 10 сообщений о минировании объектов поступили в экстренные службы Ростова-на-Дону

Происшествия
19 сентября, 15:16 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 19, сентября. /ТАСС

В ТЦ "Мега" и "Талер" проводилась эвакуация

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 сентября. /ТАСС/. Более 10 сообщений о минировании общественных мест поступили в экстренные службы Ростова-на-Дону во вторник.

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"Поступило более 10 звонков о минировании торговых центров и людных мест Ростова-на-Дону, в том числе крупнейших торговых центров "Рио" и "Мега", - сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, вокруг ТЦ "Рио" выставлено оцепление, работают сотрудники полиции. По данным пользователей соцсетей, также эвакуированы ТЦ "Мега" и "Талер".

В региональном подразделении Росгвардии на вопрос ТАСС о том, поступали ли сообщения о минировании, ответили, что "информация выясняется".

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