Сотрудников администрации Астраханской области эвакуировали из-за сообщения о минировании

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АСТРАХАНЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Более 50 человек эвакуировали из здания администрации Астраханской области из-за сообщения о минировании, сообщил во вторник ТАСС источник в экстренных службах.
"Поступил анонимный звонок о минировании. Людей экстренно эвакуируют из здания администрации области. Здесь находится резиденция губернатора, а также расположены некоторые региональные министерства и областная дума", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что ранее проводилась эвакуация из здания администрации города. "Там тоже был звонок о минировании, но информация не подтвердилась. Сейчас люди вернулись на свои рабочие места", - уточнил собеседник.
Ранее во вторник в Астрахани были эвакуированы посетители из двух ТЦ - "Ярмарка" и "ВАСТОРг".