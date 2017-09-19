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Сотрудников администрации Астраханской области эвакуировали из-за сообщения о минировании

Происшествия
19 сентября, 15:37 UTC+3 АСТРАХАНЬ АСТРАХАНЬ 19, сентября. /ТАСС

В здании находятся резиденция губернатора и некоторые региональные министерства

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АСТРАХАНЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Более 50 человек эвакуировали из здания администрации Астраханской области из-за сообщения о минировании, сообщил во вторник ТАСС источник в экстренных службах.

"Поступил анонимный звонок о минировании. Людей экстренно эвакуируют из здания администрации области. Здесь находится резиденция губернатора, а также расположены некоторые региональные министерства и областная дума", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что ранее проводилась эвакуация из здания администрации города. "Там тоже был звонок о минировании, но информация не подтвердилась. Сейчас люди вернулись на свои рабочие места", - уточнил собеседник.

Ранее во вторник в Астрахани были эвакуированы посетители из двух ТЦ - "Ярмарка" и "ВАСТОРг".

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