Рейс из Уфы в Анталью задержан на сутки в аэропорту Башкирии из-за неисправности самолета

УФА, 19 сентября. /ТАСС/. Рейс Уфа - Анталья авиакомпании "Турецкие авиалинии" задерживается в аэропорту Уфы на сутки из-за неисправности самолета. Существует вероятность, что время задержки может увеличиться, сообщила во вторник ТАСС руководитель пресс-службы транспортного узла Татьяна Ризван.

"Рейс по направлению "Уфа - Анталья" авиакомпании "Турецкие авиалинии" (тип воздушного судна - Airbus 321), причина задержки - неисправность воздушного судна. На рейс зарегистрировались 199 пассажиров, они должны были вылететь [19 сентября] в 04:10 по местному времени (06:10 мск - прим. ТАСС), по факту они должны вылететь в 05:50 по местному времени 20 сентября. Таким образом, задержка составит более 25 часов", - сказала Ризван.

Она добавила, что пассажирам предоставили напитки и горячее питание. "Те, кто изъявил желание, размещены в двух гостиницах", - отметила собеседник агентства.

По данным пресс-службы аэропорта, в отелях находятся 105 пассажиров. "По нашей информации, отправление самолета, запланированное на 05:50 утра 20 сентября, возможно, будет задержано", - добавила Ризван, не уточнив характер неисправности воздушного судна.