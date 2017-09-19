Источник: выпрыгнувшая из окна с детьми при пожаре в Петербурге женщина скончалась

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Женщина, которая с двумя детьми выпрыгнула из окна квартиры на пятом этаже дома в Петербурге, спасаясь от пожара, скончалась. Об этом во вторник ТАСС сообщил источник в оперативных службах города.
"Женщина скончалась", - сказал собеседник агентства.
Как сообщили ТАСС в детской городской больнице № 5, состояние детей 13 и 14 лет оценивается как тяжелое, однако угрозы жизни нет.
"Будет оказана вся необходимая помощь. Состояние тяжелое, но угрозы жизни нет", - уточнили в медицинском учреждении.
Пожар в Приморском районе Петербурга произошел во вторник утром. В пятикомнатной квартире дома на проспекте Авиаконструкторов выгорела кухня, коридор и три комнаты на общей площади 70 кв. метров. По данным МЧС, женщина с двумя детьми выпрыгнула из окна квартиры до приезда пожарно-спасательных подразделений.
Ранее в региональном управлении МЧС сообщили, что в результате пожара пострадали пять человек, в том числе двое подростков 14 и 15 лет.