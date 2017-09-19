Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.09:
$ 58.1
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Источник: выпрыгнувшая из окна с детьми при пожаре в Петербурге женщина скончалась

Происшествия
19 сентября, 16:14 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 19, сентября. /ТАСС

Состояние детей оценивается как тяжелое

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Женщина, которая с двумя детьми выпрыгнула из окна квартиры на пятом этаже дома в Петербурге, спасаясь от пожара, скончалась. Об этом во вторник ТАСС сообщил источник в оперативных службах города.

"Женщина скончалась", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили ТАСС в детской городской больнице № 5, состояние детей 13 и 14 лет оценивается как тяжелое, однако угрозы жизни нет.

"Будет оказана вся необходимая помощь. Состояние тяжелое, но угрозы жизни нет", - уточнили в медицинском учреждении.

Пожар в Приморском районе Петербурга произошел во вторник утром. В пятикомнатной квартире дома на проспекте Авиаконструкторов выгорела кухня, коридор и три комнаты на общей площади 70 кв. метров. По данным МЧС, женщина с двумя детьми выпрыгнула из окна квартиры до приезда пожарно-спасательных подразделений.

Ранее в региональном управлении МЧС сообщили, что в результате пожара пострадали пять человек, в том числе двое подростков 14 и 15 лет.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Фото
6
Спасатели вытащили лося из пруда на востоке Москвы
11
Ураган "Ирма": апокалипсис, ставший реальностью
10
"Увел в последний момент": благодаря действиям пилота Ан-2 удалось избежать жертв на земле
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ВФЛА выразила соболезнования родным и близким погибшего ходока Иванова
2
Суд в Москве арестовал подозреваемого в убийстве спортсмена-ходока
3
"Сделаем ООН великой": как Трамп предлагает реформировать всемирную организацию
4
Тренер: ходок Иванов погиб от ножа пьяного мужчины, защищая девушек
5
В Минобороны опровергли сообщения о ракетном ударе по журналистам на учениях "Запад-2017"
6
Песков назвал вопросом двусторонних отношений кредит США для Украины
7
Путин призвал обеспечить независимость оборонных разработок от иностранных комплектующих
Темы дня
Новости партнеров
Реклама