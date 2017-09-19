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Суд в Москве арестовал подозреваемого в убийстве спортсмена-ходока

Происшествия
19 сентября, 16:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, сентября. /ТАСС

Подозреваемый Сулумбек Джабаев дал признательные показания

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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Кузьминский суд арестовал Сулумбека Джабаева, подозреваемого в убийстве в Москве спортсмена-ходока - 23-летнего Николая Иванова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

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"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Джабаева меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 1 месяц 27 суток, то есть по 14 ноября", - сказала представитель суда.

Как ранее сообщила ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, мужчина дал признательные показания. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ - "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

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