Суд в Москве арестовал подозреваемого в убийстве спортсмена-ходока

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Кузьминский суд арестовал Сулумбека Джабаева, подозреваемого в убийстве в Москве спортсмена-ходока - 23-летнего Николая Иванова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Джабаева меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 1 месяц 27 суток, то есть по 14 ноября", - сказала представитель суда.

Как ранее сообщила ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, мужчина дал признательные показания. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ - "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".