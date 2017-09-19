Ущерб от взлома банкомата Альфа-банка в Москве составил 40 млн рублей

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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Ущерб от взлома банкомата Альфа-банка на Лермонтовском проспекте в Москве составил 40 млн рублей.
"Четверо неизвестных, повредив банкомат, похитили денежные средства, после чего скрылись. Ущерб составил более 40 млн рублей", - сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По данному факту возбуждено уголовное дело о краже. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия для установления и задержания подозреваемых.
Ограбление было совершено во вторник около 03:30 мск в доме 2 по Лермонтовскому проспекту. Неизвестные, зайдя в помещение, повредили банкомат и похитили из него деньги. Альфа-банк подтвердил взлом банкомата путем взрыва в одном из круглосуточных отделений Московского региона.