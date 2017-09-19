Ущерб от взлома банкомата Альфа-банка в Москве составил 40 млн рублей

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Ущерб от взлома банкомата Альфа-банка на Лермонтовском проспекте в Москве составил 40 млн рублей.

"Четверо неизвестных, повредив банкомат, похитили денежные средства, после чего скрылись. Ущерб составил более 40 млн рублей", - сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По данному факту возбуждено уголовное дело о краже. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия для установления и задержания подозреваемых.

Ограбление было совершено во вторник около 03:30 мск в доме 2 по Лермонтовскому проспекту. Неизвестные, зайдя в помещение, повредили банкомат и похитили из него деньги. Альфа-банк подтвердил взлом банкомата путем взрыва в одном из круглосуточных отделений Московского региона.