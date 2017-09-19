Двое полицейских пострадали в ходе беспорядков в студенческом городке в штате Джорджия

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НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. /ТАСС/. Двое полицейских получили ранения в ходе массовых беспорядков в понедельник ночью на территории Института технологий штата Джорджия. Как сообщила во вторник телекомпания CNN, беспорядки вспыхнули после митинга в память о студенте университета, погибшем в минувшую субботу от пули полицейского.
По данным телекомпании, около 50 человек собрались у отделения полиции на территории студенческого городка, скандируя лозунги в защиту сексуальных меньшинств. Они сожгли полицейскую патрульную машину и начали забрасывать стражей порядка камнями и бутылками. Трое участников студенческих волнений арестованы. Им предъявлены обвинения в участии в беспорядках и нападении на полицейских.