Суд в Подмосковье отклонил иск Дадина к ФСИН и администрации колонии

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Железнодорожный суд Подмосковья отказал в удовлетворении четырех жалоб активиста Ильдара Дадина к ФСИН России и администрации колонии в Карелии, где он отбывал наказание. Об этом во вторник сообщил ТАСС юрист Николай Зборошенко, представляющий интересы активиста.

"Железнодорожный суд сегодня вынес отказное для нас решение, которое мы обжалуем в Мособлсуде", - сказал Зборошенко.

В августе Железнодорожный суд начал рассмотрение объединенных в один административный иск четырех жалоб Дадина на действия ФСИН и администрации колонии. Речь идет о двух жалобах к ФСИН России, в которых оспаривается решение об этапировании Дадина в колонию в Карелии и об условиях этапирования к месту отбывания наказания. "Еще в двух жалобах к колонии в Карелии мы оспариваем недопуск меня как адвоката к Дадину в конце прошлого года, а также о наложении администрацией колонии моему подзащитному восьми произвольных дисциплинарных взысканий", - отметил Зборошенко.

Басманный суд Москвы в декабре 2015 года приговорил Дадина к трем годам лишения свободы, признав виновным по четырем эпизодам участия в несогласованных акциях протеста. В марте 2016 года приговор был смягчен до двух с половиной лет. 10 февраля этого года Конституционный суд РФ постановил, что дело Дадина должно быть пересмотрено, а статья УК РФ, по которой он был осужден, подлежит изменению. 22 февраля Верховный суд РФ по представлению его председателя Вячеслава Лебедева пересмотрел приговор Басманного суда в отношении Дадина и постановил отменить его, производство по уголовному делу прекратить и освободить Дадина из колонии.