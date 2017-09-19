Суд в Подмосковье отклонил иск Дадина к ФСИН и администрации колонии

Минтранс РФ не получал от Украины уведомления о штрафах для российских авиакомпанийЭкономика и бизнес 19 сентября, 18:20
Показ "Матильды" на "Кино Экспо" в Петербурге перенесли на 20 сентябряКультура 19 сентября, 18:13
Суд обязал "Укргаздобычу" выплатить более $7,5 млн "дочке" Сбербанка по кредитуЭкономика и бизнес 19 сентября, 18:09
ЕСПЧ не будет пересматривать свое решение по делу о теракте в БесланеОбщество 19 сентября, 17:53
Трудовые мигранты "китайской Кремниевой долины" лишились жильяСоциальная ответственность 19 сентября, 17:46
Полиция не обнаружила опасных предметов в зданиях Екатеринбурга, откуда эвакуировали людейНовости Урала 19 сентября, 17:40
Ученые обнаружили способность гриба разлагать пластикСоциальная ответственность 19 сентября, 17:38
В Элисте прошел окружной этап по ЮФО конкурса "СМИротворец"Новости партнеров 19 сентября, 17:34
Расширяя присутствие: в Израиле появилась первая постоянная база армии СШАМеждународная панорама 19 сентября, 17:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Железнодорожный суд Подмосковья отказал в удовлетворении четырех жалоб активиста Ильдара Дадина к ФСИН России и администрации колонии в Карелии, где он отбывал наказание. Об этом во вторник сообщил ТАСС юрист Николай Зборошенко, представляющий интересы активиста.
"Железнодорожный суд сегодня вынес отказное для нас решение, которое мы обжалуем в Мособлсуде", - сказал Зборошенко.
В августе Железнодорожный суд начал рассмотрение объединенных в один административный иск четырех жалоб Дадина на действия ФСИН и администрации колонии. Речь идет о двух жалобах к ФСИН России, в которых оспаривается решение об этапировании Дадина в колонию в Карелии и об условиях этапирования к месту отбывания наказания. "Еще в двух жалобах к колонии в Карелии мы оспариваем недопуск меня как адвоката к Дадину в конце прошлого года, а также о наложении администрацией колонии моему подзащитному восьми произвольных дисциплинарных взысканий", - отметил Зборошенко.
Басманный суд Москвы в декабре 2015 года приговорил Дадина к трем годам лишения свободы, признав виновным по четырем эпизодам участия в несогласованных акциях протеста. В марте 2016 года приговор был смягчен до двух с половиной лет. 10 февраля этого года Конституционный суд РФ постановил, что дело Дадина должно быть пересмотрено, а статья УК РФ, по которой он был осужден, подлежит изменению. 22 февраля Верховный суд РФ по представлению его председателя Вячеслава Лебедева пересмотрел приговор Басманного суда в отношении Дадина и постановил отменить его, производство по уголовному делу прекратить и освободить Дадина из колонии.