ВОРОНЕЖ, 19 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Воронежской областной думы эвакуированы из-за сообщения о минировании, сообщил ТАСС представитель пресс-службы регионального парламента.

"Около 15:30 мск в здании Воронежской областной думы сработало оповещение - у нас есть такая сигнализация - что всем просьба покинуть здание. Сработал такой сигнал. В настоящее время здание обследуют на наличие взрывчатого вещества, проверка еще не закончена, людей в здание не вернули", - сказал представитель областной думы.

По словам собеседника агентства, также эвакуированы городская дума Воронежа и торговый центр "Солнечный рай", который находится возле Воронежской областной думы. "Такая волна по городу, еще несколько других торговых центров эвакуировано", - добавил представитель областной думы.

Официальным комментарием правоохранительных органов ТАСС пока не располагает. Как сообщил ТАСС источник в силовых структурах региона, телефонные звонки о минировании к ним не поступают. "В наши службы таких звонков не было. Волна прокатывается по России, все спецслужбы проинформированы, все работают, на настоящий момент реальной угрозы нет, поэтому жителям не следует волноваться и переживать", - сказал источник.