Прокурор 27 сентября попросит наказание для бывшего руководителя МАСТ-Банка

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Преображенский суд Москвы 27 сентября проведет прения сторон по делу в отношении бывшего исполняющего обязанности председателя правления МАСТ-Банка Александра Чеметова, обвиняемого в присвоении 5,6 млрд рублей в составе организованной группы, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Заседание отложить на 27 сентября в 15:00 мск", - сказала судья. Как ожидается, суд начнет прения сторон по делу, прокурор назовет наказание, которое считает справедливым для подсудимого.

Процесс проходит в особом порядке без допроса свидетелей и изучения доказательств по делу. Потерпевшая сторона МАСТ-Банк потребовала взыскать с Чеметова 5,6 млрд рублей.

По версии следствия, с декабря 2013 года по апрель 2015 года Чеметов в составе организованной группы, состоящей из руководителей и других сотрудников банка, присвоил более 5,6 млрд рублей, принадлежащих этой кредитной организации. При этом он знал о возможном отзыве лицензии на осуществление банковской деятельности.

В пресс-службе Генпрокуратуры РФ ранее отмечали, что хищение было совершено путем выдачи подконтрольным юридическим лицам заведомо невозвратных, не обеспеченных залоговым имуществом кредитов. Деньги перечислялись на счета подконтрольных соучастникам организаций под видом оплаты фиктивных сделок.

Как поясняла официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, документальное оформление выдачи кредитов с целью придания видимости законности производимых сделок формально носило законный характер, однако фактически указанные документы содержали недостоверные сведения. По словам Петренко, все действия участников преступления были направлены на хищение путем растраты денежных средств банка в особо крупном размере.