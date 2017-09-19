Таможня задержала 15 кг незадекларированных ювелирных изделий в аэропорту Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Сотрудники таможни задержали в петербургском аэропорту Пулково 59-летнего гражданина РФ, который ввез в страну без декларирования на границе и уплаты пошлин почти 3,5 тыс. ювелирных изделий общим весом более 15 кг. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

"По приблизительной оценке, таможенная стоимость обнаруженных ювелирных изделий составила более 26 млн рублей. Сумма таможенных платежей, уплаты которых пытался избежать гражданин, составляет около 8 млн рублей", - сообщил пресс-секретарь таможни Юрий Саранчев.

В отношении пассажира аэропорта, который перевозил ценности в ручной клади, возбуждено уголовное дело по статье 194 УК РФ "Уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере", предусматривающее наказание до пяти лет лишения свободы.