Таможня задержала 15 кг незадекларированных ювелирных изделий в аэропорту Петербурга

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Сотрудники таможни задержали в петербургском аэропорту Пулково 59-летнего гражданина РФ, который ввез в страну без декларирования на границе и уплаты пошлин почти 3,5 тыс. ювелирных изделий общим весом более 15 кг. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.
"По приблизительной оценке, таможенная стоимость обнаруженных ювелирных изделий составила более 26 млн рублей. Сумма таможенных платежей, уплаты которых пытался избежать гражданин, составляет около 8 млн рублей", - сообщил пресс-секретарь таможни Юрий Саранчев.
В отношении пассажира аэропорта, который перевозил ценности в ручной клади, возбуждено уголовное дело по статье 194 УК РФ "Уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере", предусматривающее наказание до пяти лет лишения свободы.