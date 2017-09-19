Все анонимные звонки с угрозами взрыва в Москве во вторник вновь оказались ложными

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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Ни один из анонимных звонков об угрозе взрыва в Москве во вторник не подтвердился, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
"Все сообщения с угрозами были проверены. Никаких подозрительных предметов обнаружено не было", - сказал собеседник агентства.
В общей сложности только в Москве поступили сообщения об угрозах взрыва более 16 зданий - префектуры Центрального административного округа, 10 столичных управ, двух торговых центров - "Гагаринского" и Центрального детского магазина на Лубянке, а также двух зданий на улице Каменщиков и жилого дома номер 7, корпус 2 по Болотниковской улице.
Из всех зданий была проведена эвакуация сотрудников и посетителей. Здания были проверены кинологическими расчетами.
В общей сложности из-за угрозы взрывов в Москве и трех регионах РФ - Московской и Ростовской областях, а также на Ямале - из почти 30 зданий на время проверки был эвакуированы более 20 тыс. человек.
Волна анонимных звонков о минировании школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуированы тысячи человек.