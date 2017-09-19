СК начал проверку после пожара в Петербурге, где погибла мать и пострадали двое детей

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. СК начал доследственную проверку по факту пожара в жилом доме в Петербурге, с пятого этажа которого, спасаясь из огня, выпрыгнула женщина с двумя детьми. Об этом сообщает во вторник Главное следственное управление СК по Петербургу.
"По предварительным данным, причиной пожара является возгорание установленной в квартире сауны. По данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сообщает ГСУ.
В ведомстве подтвердили, что женщина скончалась в больнице от полученных повреждений, о чем ранее ТАСС сообщил источник в оперативных службах города. Как сообщили ранее агентству в детской городской больнице № 5, состояние детей 13 и 14 лет оценивается как тяжелое, однако угрозы жизни нет.
Пожар в Приморском районе Петербурга произошел во вторник утром. В пятикомнатной квартире дома на проспекте Авиаконструкторов выгорела кухня, коридор и три комнаты на общей площади 70 кв. м. По данным МЧС, женщина с двумя детьми выпрыгнула из окна квартиры до приезда пожарно-спасательных подразделений.