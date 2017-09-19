Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.09:
$ 58.1
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СК начал проверку после пожара в Петербурге, где погибла мать и пострадали двое детей

Происшествия
19 сентября, 18:41 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 19, сентября. /ТАСС

Предполагается, что причиной пожара стало возгорание установленной в квартире сауны

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. СК начал доследственную проверку по факту пожара в жилом доме в Петербурге, с пятого этажа которого, спасаясь из огня, выпрыгнула женщина с двумя детьми. Об этом сообщает во вторник Главное следственное управление СК по Петербургу.

"По предварительным данным, причиной пожара является возгорание установленной в квартире сауны. По данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сообщает ГСУ.

В ведомстве подтвердили, что женщина скончалась в больнице от полученных повреждений, о чем ранее ТАСС сообщил источник в оперативных службах города. Как сообщили ранее агентству в детской городской больнице № 5, состояние детей 13 и 14 лет оценивается как тяжелое, однако угрозы жизни нет.

Пожар в Приморском районе Петербурга произошел во вторник утром. В пятикомнатной квартире дома на проспекте Авиаконструкторов выгорела кухня, коридор и три комнаты на общей площади 70 кв. м. По данным МЧС, женщина с двумя детьми выпрыгнула из окна квартиры до приезда пожарно-спасательных подразделений.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Фото
6
Спасатели вытащили лося из пруда на востоке Москвы
11
Ураган "Ирма": апокалипсис, ставший реальностью
10
"Увел в последний момент": благодаря действиям пилота Ан-2 удалось избежать жертв на земле
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"АвтоВАЗ" раскрыл цены на универсал Lada Vesta SW
2
Калашников призвал Запад вернуть Косово Сербии в ответ на заявление Трампа о суверенитете
3
Путин внес в Думу проект о наказании для глав компаний за злоупотребления в рамках ГОЗ
4
Трамп: США будут вынуждены "полностью уничтожить" КНДР в случае угрозы
5
Людей эвакуируют с девяти объектов в Белгороде после сообщений о минировании
6
Россия привлекла внимание ООН к нарушениям прав человека в США, ЕС и на Украине
7
Командующий ВДВ РФ попал в ДТП в Мурманской области
Темы дня
Новости партнеров
Реклама