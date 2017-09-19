Источник: в Краснодаре эвакуировали 11 торговых и бизнес-центров

КРАСНОДАР, 19 сентября. /ТАСС/. Посетителей и сотрудников торговых и бизнес-центров эвакуировали в течение дня во вторник в Краснодаре, сообщил ТАСС источник в администрации города.

"Одиннадцать торгово-развлекательных и бизнес-центров [эвакуировали]", - отметил собеседник агентства. Представитель краснодарской мэрии не уточнил причину эвакуации.

В управлениях МВД, ФСБ и МЧС по Краснодарскому краю ТАСС отказали в комментариях по этому поводу.

Пользователи социальных сетей писали, что людей выводили из торговых центров "Галактика", "Карнавал", "Западный", SBS Megamall, "Сити-центр" и бизнес-центра "Кавказ". "Поступил контрольный звоно о минировании. Эвакуируем [людей]", - рассказала ТАСС представитель бизнес-центра "Кавказ".

В торгово-развлекательном центре SBS Megamall также сообщили, что была эвакуация, но не уточнили причину. "Просто получили указания и их выполняем - эвакуировать людей", - рассказала, в свою очередь, представитель торгового центра "Карнавал".