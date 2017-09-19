Экс-чиновника администрации Рязани приговорили к четырем годам за получение взятки

ТАСС, 19 сентября. Советский районный суд Рязани приговорил бывшего начальника управления по развитию инженерных коммуникаций управления капитального строительства администрации города Сергея Солодова к четврем годам лишения свободы и штрафу в размере 5 млн рублей за взятку 250 тыс. рублей, полученную за выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию жилого дома. Об этом во вторник сообщили в следственном управлении СК РФ по Рязанской области.

"Приговором суда с учетом позиции государственного обвинителя назначено наказание Сергею Солодову в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафом в размере 5 млн рублей", - уточнили в ведомстве.

Следствием и судом установлено, что в апреле 2016 года заместитель начальника управления по развитию инженерных коммуникаций управления капитального строительства администрации города Рязани Солодов через посредника получил от руководителя строительной организации взятку в сумме 250 тыс. рублей, из которых вознаграждение посредника составило 100 тыс. рублей. Денежные средства предназначались за действия, направленные на выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию жилого дома.

Бывший чиновник признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Виновным в даче взятки в крупном размере (ч. 4 ст. 291 УК РФ) признан руководитель строительной организации Алексей Киселев. Руководителя другой рязанской коммерческой организации Анатолия Сухова признали виновным в посредничестве во взяточничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 291.1 УК РФ), а также в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа) - 2 эпизода и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере).

Как уточнили в пресс-службе Советского суда, в ходе заседаний были исследованы все доказательства, представленные стороной обвинения, в том числе допрошены около 50 свидетелей, исследованы письменные доказательства, вещественные доказательства. Приговор в законную силу не вступил.