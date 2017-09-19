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Суд арестовал замначальника тульского УФСИН по подозрению во взятке в 1,3 млн рублей

Происшествия
19 сентября, 19:20 UTC+3 ТУЛА ТУЛА 19, сентября. /ТАСС

По данным следствия, Всеволод Снурницын должен был получить взятку за способствование положительному решению вопроса о замене лишения свободы на более мягкое наказание

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ТУЛА, 19 сентября. /ТАСС/. Советский суд Тулы арестовал на два месяца первого заместителя начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний России (УФСИН) по Тульской области Всеволода Снурницына, передает корреспондент ТАСС.

"В отношении Всеволода Снурницына, который обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере", избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 18 ноября 2017 года. Содержаться он будет в СИЗО города Тулы", - сообщила по итогам заседания помощник председателя суда Елена Привезенцева.

Снурницын задержан сотрудниками правоохранительных органов 18 сентября. По данным следствия, он должен был получить от осужденного взятку в размере 1,3 млн рублей за способствование положительному решению вопроса о замене лишения свободы на более мягкое наказание и о предоставлении облегченных условий содержания в исправительном учреждении. Снурницын получил только часть суммы - 300 тыс. рублей, и был задержан.

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