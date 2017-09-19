Суд в Татарстане 29 сентября начнет рассмотрение дела о ДТП, в котором погибли 14 человек

КАЗАНЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Заинский городской суд Татарстана начнет рассматривать 29 сентября уголовное дело Александра Ижмукова, который находился за рулем автобуса, попавшего в аварию с 14 погибшими в июле. Об этом сообщается в материалах суда.

"Регистрация поступившего в суд дела - 8 сентября, назначено судебное заседание на 29 сентября", - говорится в материалах.

Приволжский районный суд Казани 6 июля арестовал Ижмукова до 2 сентября. Позже срок содержания под стражей продлили до 2 октября. Ижмуков обвиняется по ч. 5 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Авария, в которой погибли 14 человек, в том числе четверо детей, и еще 15 пострадали, произошла 2 июля. Автомобиль "КамАЗ", буксировавший грузовик MAN, столкнулся с пассажирским автобусом Neoplan, который опрокинулся и загорелся, водитель грузовика не пострадал.

Автобус Neoplan принадлежал компании "Евразийская корпорация автовокзалов". По данным следствия, фирма, предварительно, не имела разрешения на перевозку детей, водители должны были сменяться каждые четыре часа, но это правило не соблюдалось. Главе компании-владельца автобуса Оксане Никитиной, задержанной 2 июля по делу о ДТП, избрали меру принуждения в виде обязательства о явке.