В Астрахани не обнаружили взрывчатку в зданиях после сообщений о минировании

АСТРАХАНЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов проверили все здания в Астрахани, где проводилась эвакуация после анонимных сообщений о минировании 19 сентября. Взрывные устройства не обнаружены, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.

"Сегодня в течение дня поступали сообщения о якобы заминированных торгово-развлекательных центрах и административных зданиях. На объекты незамедлительно выезжали сотрудники полиции, ФСБ, Росгвардии, МЧС и других дежурных служб. Ни на одном из объектов не было обнаружено взрывных устройств или взрывчатых веществ", - сказали в пресс-службе.

В МВД добавили, что правоохранительные органы проводят проверки после анонимных звонков о минировании.

Ранее во вторник источник в экстренных службах региона сообщил ТАСС, что в течение дня поступило не менее 12 сообщений о минировании зданий в Астрахани. Эвакуация проводилась в двух торговых центрах, районных администрациях города, международном аэропорту Астрахани, нескольких гостиницах, учебном заведении, а также в зданиях администрации области, мэрии города и областной думы.