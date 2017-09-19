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В Астрахани не обнаружили взрывчатку в зданиях после сообщений о минировании

Происшествия
19 сентября, 19:44 UTC+3 АСТРАХАНЬ АСТРАХАНЬ 19, сентября. /ТАСС

Ранее в экстренных службах города сообщили о поступлении не менее 12 звонков о минировании зданий

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АСТРАХАНЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов проверили все здания в Астрахани, где проводилась эвакуация после анонимных сообщений о минировании 19 сентября. Взрывные устройства не обнаружены, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.

"Сегодня в течение дня поступали сообщения о якобы заминированных торгово-развлекательных центрах и административных зданиях. На объекты незамедлительно выезжали сотрудники полиции, ФСБ, Росгвардии, МЧС и других дежурных служб. Ни на одном из объектов не было обнаружено взрывных устройств или взрывчатых веществ", - сказали в пресс-службе.

В МВД добавили, что правоохранительные органы проводят проверки после анонимных звонков о минировании.

Ранее во вторник источник в экстренных службах региона сообщил ТАСС, что в течение дня поступило не менее 12 сообщений о минировании зданий в Астрахани. Эвакуация проводилась в двух торговых центрах, районных администрациях города, международном аэропорту Астрахани, нескольких гостиницах, учебном заведении, а также в зданиях администрации области, мэрии города и областной думы.

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