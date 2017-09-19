Людей эвакуируют с девяти объектов в Белгороде после сообщений о минировании

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19 сентября. /ТАСС/. Эвакуация посетителей рынка, универмага, несколько торговых центров и постояльцев гостиницы проводится в Белгороде после анонимных звонков о минировании объектов. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе областного УФСБ.
"Были звонки о минировании на девять объектов. Сейчас на местах проводится работа правоохранительными органами. Делается все в обычном формате в этом случае. Кинологи с собаками обследуют и (идет) эвакуация людей. Задействованы все - полиция, МЧС", - сказал собеседник агентства.
В УФСБ добавили, что во вторник вечером поступили анонимные звонки о заложенных взрывных устройствах в зданиях торговых центров, рынка, универмага, гостиницы, расположенных на территории Белгорода. Сколько именно людей эвакуировано, не уточняется.