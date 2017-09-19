Командующий ВДВ РФ попал в ДТП в Мурманской области

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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Командующий ВДВ России Андрей Сердюков попал в ДТП в Мурманской области и доставлен с травмами в военный госпиталь, его жизни ничего не угрожает. Об этом во вторник сообщили в Минобороны РФ.
"15 сентября 2017 г. на автодороге в Кольском районе Мурманской области водитель частного легкового автомобиля не справился с управлением и, выехав на встречную полосу, допустил столкновение с двигавшимся в составе воинской колонны микроавтобусом.
В результате дорожно-транспортного происшествия командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник [Андрей] Сердюков и сопровождавшие его военнослужащие получили травмы", - сказали в пресс-службе ведомства.
По данным министерства, пострадавшие военнослужащие были оперативно доставлены в военный госпиталь, где им была оказана медицинская помощь. "Состояние здоровья командующего ВДВ характеризуется медиками как удовлетворительное. Его жизни ничего не угрожает", - добавили в Минобороны.