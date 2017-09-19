На юго-западе Москвы тяжело ранили предпринимателя

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Неизвестные расстреляли машину предпринимателя на проспекте Вернадского на юго-западе Москвы. Как сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, мужчина ранен.

По ее словам, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство") и ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия").

"По версии следствия, днем 19 сентября вблизи жилых домов по проспекту Вернадского в Москве неустановленные лица произвели не менее двух выстрелов в мужчину, находящегося в автомобиле марки Toyota, после чего скрылись", - сказала она. Пострадавший госпитализирован. Следствием устанавливается круг лиц, причастных к совершению преступления.

В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил, что раненый мужчина - предприниматель. "Около 16:00 мск у дома 11/1 на проспекте Вернадского двое неизвестных из своего автомобиля открыли огонь по машине, в которой ехал предприниматель. Они выстрелили в него три-четыре раза", - добавил источник.