Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.09:
$ 58.1
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сотрудников библиотеки им. Ленина эвакуировали после сообщения об угрозе взрыва

Происшествия
19 сентября, 21:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, сентября. /ТАСС

В столице 19 сентября поступили сообщения о заложенных взрывных устройствах в более чем 16 зданиях

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Сотрудники и посетители Российской государственной библиотеки эвакуированы после телефонного звонка с угрозой взрыва, сообщил ТАСС во вторник источник в экстренных службах города.

Смотрите также

Продолжение телефонных атак: неизвестные "минируют" гостиницы, ТЦ и здания администраций

"Анонимное сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в здании библиотеки им. Ленина поступило вечером во вторник", - сказал собеседник агентства, уточнив, что из здания ведется эвакуация.

Ранее во вторник эвакуировали сотрудников из магазина "Детский мир" на Воздвиженке после подобного анонимного звонка.

В Москве во вторник поступили сообщения об угрозах взрыва более 16 зданий - префектуры ЦАО, десяти столичных управ, двух торговых центра - "Гагаринского" и Центрального детского магазина на Лубянке, а также двух зданий на улице Каменщиков и жилого дома на Болотниковской улице. Из всех зданий была проведена эвакуация сотрудников и посетителей. Здания были проверены кинологическими расчетами.

Волна анонимных звонков о минировании школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуировали тысячи человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Фото
6
Спасатели вытащили лося из пруда на востоке Москвы
11
Ураган "Ирма": апокалипсис, ставший реальностью
10
"Увел в последний момент": благодаря действиям пилота Ан-2 удалось избежать жертв на земле
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"АвтоВАЗ" раскрыл цены на универсал Lada Vesta SW
2
Командующий ВДВ РФ попал в ДТП в Мурманской области
3
Калашников призвал Запад вернуть Косово Сербии в ответ на заявление Трампа о суверенитете
4
Людей эвакуируют с девяти объектов в Белгороде после сообщений о минировании
5
Путин внес в Думу проект о наказании для глав компаний за злоупотребления в рамках ГОЗ
6
Генсек ООН назвал семь самых серьезных вызовов для человечества
7
Автомобиль врезался в толпу в центре Петербурга
Темы дня
Новости партнеров
Реклама