Сотрудников библиотеки им. Ленина эвакуировали после сообщения об угрозе взрыва

Гамба: все призеры чемпионата России по дзюдо выступят на международных турнирахСпорт 19 сентября, 21:23
Президент Литвы: РФ отрабатывает сценарии нападения на западные страныМеждународная панорама 19 сентября, 21:21
Кандидат в помощники госсекретаря хочет предложить ЕС перейти на природный газ из СШАЭкономика и бизнес 19 сентября, 20:56
Генсек ООН назвал семь самых серьезных вызовов для человечестваМеждународная панорама 19 сентября, 20:51
"Роснефть" считает апелляцию АФК "Система" односторонним отказом от мирового соглашенияЭкономика и бизнес 19 сентября, 20:39
Кузнецов не сумел выйти во второй круг турнира ATP в Санкт-ПетербургеСпорт 19 сентября, 20:38
Брат Пабло Эскобара посоветовал создателям сериала "Нарко" нанять киллеровОбщество 19 сентября, 20:38
Макрон: Парижское соглашение по климату не будет пересмотреноМеждународная панорама 19 сентября, 20:23
"Нефтехимик" сделал Ягру предложение о переходе в клубСпорт 19 сентября, 19:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Сотрудники и посетители Российской государственной библиотеки эвакуированы после телефонного звонка с угрозой взрыва, сообщил ТАСС во вторник источник в экстренных службах города.
"Анонимное сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в здании библиотеки им. Ленина поступило вечером во вторник", - сказал собеседник агентства, уточнив, что из здания ведется эвакуация.
Ранее во вторник эвакуировали сотрудников из магазина "Детский мир" на Воздвиженке после подобного анонимного звонка.
В Москве во вторник поступили сообщения об угрозах взрыва более 16 зданий - префектуры ЦАО, десяти столичных управ, двух торговых центра - "Гагаринского" и Центрального детского магазина на Лубянке, а также двух зданий на улице Каменщиков и жилого дома на Болотниковской улице. Из всех зданий была проведена эвакуация сотрудников и посетителей. Здания были проверены кинологическими расчетами.
Волна анонимных звонков о минировании школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуировали тысячи человек.