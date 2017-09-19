Сотрудников библиотеки им. Ленина эвакуировали после сообщения об угрозе взрыва

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Сотрудники и посетители Российской государственной библиотеки эвакуированы после телефонного звонка с угрозой взрыва, сообщил ТАСС во вторник источник в экстренных службах города.

"Анонимное сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в здании библиотеки им. Ленина поступило вечером во вторник", - сказал собеседник агентства, уточнив, что из здания ведется эвакуация.

Ранее во вторник эвакуировали сотрудников из магазина "Детский мир" на Воздвиженке после подобного анонимного звонка.

В Москве во вторник поступили сообщения об угрозах взрыва более 16 зданий - префектуры ЦАО, десяти столичных управ, двух торговых центра - "Гагаринского" и Центрального детского магазина на Лубянке, а также двух зданий на улице Каменщиков и жилого дома на Болотниковской улице. Из всех зданий была проведена эвакуация сотрудников и посетителей. Здания были проверены кинологическими расчетами.

Волна анонимных звонков о минировании школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуировали тысячи человек.