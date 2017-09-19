Установлена личность предпринимателя, пострадавшего при стрельбе на юго-западе Москвы

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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Установлена личность мужчины, раненого при стрельбе на проспекте Вернадского на юго-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
"Пострадавший - Алим Дадуев, учредитель нескольких фирм, в том числе ЭПМ-Холдинга", - сказал источник.
ЭПМ-Ходинг, по данным из открытых источников, является ведущей компанией, специализирующейся на выпуске углеграфитовой продукции.
Ранее сообщалось, что около 16:00 мск у дома 11/1 на проспекте Вернадского двое неизвестных из автомобиля открыли огонь по машине, в которой ехал предприниматель. "Они выстрелили в него три-четыре раза", - добавил источник.
Как сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, мужчина госпитализирован.
По ее словам, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство") и ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия").