Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.09:
$ 58.1
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Установлена личность предпринимателя, пострадавшего при стрельбе на юго-западе Москвы

Происшествия
19 сентября, 21:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, сентября. /ТАСС

Алим Дадуев является учредителем нескольких фирм

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Установлена личность мужчины, раненого при стрельбе на проспекте Вернадского на юго-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Пострадавший - Алим Дадуев, учредитель нескольких фирм, в том числе ЭПМ-Холдинга", - сказал источник.

ЭПМ-Ходинг, по данным из открытых источников, является ведущей компанией, специализирующейся на выпуске углеграфитовой продукции.

Ранее сообщалось, что около 16:00 мск у дома 11/1 на проспекте Вернадского двое неизвестных из автомобиля открыли огонь по машине, в которой ехал предприниматель. "Они выстрелили в него три-четыре раза", - добавил источник.

Как сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, мужчина госпитализирован.

По ее словам, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство") и ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия").

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Фото
6
Спасатели вытащили лося из пруда на востоке Москвы
11
Ураган "Ирма": апокалипсис, ставший реальностью
10
"Увел в последний момент": благодаря действиям пилота Ан-2 удалось избежать жертв на земле
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Делегация России покинула зал ГА ООН перед выступлением президента Литвы
2
Защита суверенитета под аккомпанемент угрозы уничтожения КНДР: Трамп выступил в ООН
3
Генсек ООН назвал семь самых серьезных вызовов для человечества
4
Калашников призвал Запад вернуть Косово Сербии в ответ на заявление Трампа о суверенитете
5
Командующий ВДВ РФ попал в ДТП в Мурманской области
6
"АвтоВАЗ" раскрыл цены на универсал Lada Vesta SW
7
Минфин РФ не рассчитывает на возврат Украиной $3 млрд до решения Апелляционного суда
Темы дня
Новости партнеров
Реклама