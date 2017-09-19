От мэрии до цирка: очередная волна ложных "минирований" прокатилась по России

ТАСС, 19 сентября. Правоохранительные органы и службы безопасности эвакуировали во вторник в разных городах России людей из десятков административных зданий, торговых центров и гостиниц, а также из аэропорта, железнодорожного вокзала, кинотеатра и даже цирка из-за ложных сообщений о минировании. На данный момент известно об эвакуации в 13 регионах, и почти в каждом городе людей выводили на улицу из более чем десятка зданий.

Серия анонимных звонков о "минировании" школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах началась 11 сентября. Сообщения о якобы заложенных в местах массового скопления людей взрывных устройствах не подтверждаются, но из-за возможной угрозы ежедневно эвакуируют тысячи человек по всей России - от Сахалина до Калининграда.

Очередные угрозы в Москве

В столице подобные звонки продолжаются не первый день. Во вторник людей пришлось выводить, в частности, из торгового центра "Гагаринский", Центрального детского магазина на Лубянке и магазина "Детский мир" на Воздвиженке.

Кроме того, источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что правоохранительные органы проверяют после анонимных звонков об угрозе взрыва префектуру Центрального административного округа столицы и управы московских районов Внуково, Солнцево, Лефортово, Новогиреево, Перово, Люблино, Кузьминки, Богородское, а также Басманного и Нагорного районов.

"Нам просто позвонили и сказали, что в здании якобы бомба, просьба всех эвакуировать", - сообщили в администрации Нагорного района.

Одной из последних в среду стала эвакуация сотрудников и посетителей Российской государственной библиотеки. "Анонимное сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в здании библиотеки имени Ленина поступило вечером во вторник", - сообщил ТАСС источник в экстренных службах города.

Воронеж, Орел, Липецк, Белгород

"Телефонный терроризм" коснулся еще нескольких городов Центральной России. По сигналу тревоги пришлось покинуть здания всем, кто находился в Воронежской областной думе и городской думе Воронежа. Местные СМИ сообщали об эвакуации из нескольких торговых центров.ъ

"Около 15:30 мск в здании Воронежской областной думы сработало оповещение, у нас есть такая сигнализация, что всем просьба покинуть здание ", - сообщил представитель областной думы.

В Орле выводили людей из 12 зданий, в том числе из областной администрации, мэрии, автовокзала, железнодорожного вокзала, завода "Протон", туристического многофункционального центра, торговых центров, центрального универмага, кинотеатра.

В Липецке были эвакуированы посетители и персонал девяти торговых центров и двух отелей. Очевидцы сообщают, что паники нет, посетители спокойно выходят из зданий и ждут окончания проверок.

Накануне вечером волна минирований дошла до Белгорода, были эвакуированы девять объектов: рынок, универмаг, гостиница и торговые центры.

Екатеринбург, Салехард, Мурманск

Анонимные звонки с угрозой взрыва были в среду в самых разных концах страны, не только в Центральной России.

Из "заминированных" городской администрации, торгового комплекса, офисного центра и цирка в Екатеринбурге были эвакуированы более 8,5 тыс. человек.

Целью "телефонных террористов" в столице Ямало-Ненецкого автономного округа Салехарде стали школа и гостиница.

В Мурманске из-за звонков о "минировании" эвакуировали людей из десятка зданий, в том числе из областной администрации, двух крупных торговых центров, гостиницы "Моряк" и ряда других объектов. В основном это были крупные здания с большим количеством людей.

Ростов-на-Дону, Волгоград, Краснодар, Астрахань

На юге страны подобные звонки побеспокоили практически все крупнейшие города. Из мэрии Ростова-на-Дону было выведено более 200 человек, эвакуированы и несколько торговых центров. В Волгограде эвакуировано 12 торговых центров. "Все 12 торговых центров обследованы, проверки завершены, никаких взрывчатых устройств и взрывчатых веществ не обнаружено, сообщения о минировании оказались ложными", - сообщил ТАСС источник в правоохранительных структурах Волгоградской области.

По данным источника ТАСС в администрации Краснодара, в городе во вторник были эвакуированы 11 торгово-развлекательных и деловых центров. Управляющая одного из центров рассказала, что тревога была объявлена после того, как ей позвонил неизвестный и сообщил об угрозе взрыва.

"В данный момент полиция совершает необходимые действия по установлению личностей возможных "телефонных террористов". По имеющимся данным, предположительно злоумышленники звонили с помощью интернет-телефонии, не с территории России, использовали обработанный на компьютере голос", - сообщил ТАСС директор городского департамента по связям с общественностью, взаимодействию с правоохранительными органами, делам казачества и военнослужащих Виталий Косенко.

Источник в экстренных службах Астраханской области рассказал ТАСС, что известно о 12 случаях лжеминирования. "Эвакуация производилась в районных администрациях города, международном аэропорту Астрахани, нескольких гостиницах, учебном заведении и даже зданиях администрации области, мэрии города и облдумы", - рассказал собеседник агентства.