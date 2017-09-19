Предпринимательская деятельность Дадуева является одной из версий покушения на него

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Следствие проверяет связь покушения на бизнесмена Алима Дадуева на проспекте Вернадского на юго-западе Москвы с его предпринимательской деятельностью. Об этом сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"Следствие проверяет различные версии мотивов покушения на мужчину, в том числе связанную с его предпринимательское деятельностью", - сказала она.

Ранее в правоохранительных органах ТАСС сообщили, что раненый при стрельбе - это Алим Дадуев, учредитель нескольких фирм, в том числе ЭПМ-Холдинга. ЭПМ-Ходинг, по данным из открытых источников, является ведущей компанией, специализирующейся на выпуске углеграфитовой продукции.

Около 16:00 мск у дома 11/1 на проспекте Вернадского двое неизвестных из своего автомобиля открыли огонь по машине, в которой ехал предприниматель. "Они выстрелили в него три-четыре раза", - добавил источник.

Как сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, мужчина госпитализирован.

По ее словам, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство") и ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия").