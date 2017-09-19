Мощное землетрясение произошло на юге Мексики

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ТАСС, 19 сентября. Землетрясение магнитудой 7,1 было зарегистрировано во вторник на юге Мексики. Об этом сообщила Национальная сейсмологическая служба республики в своем Twitter.
По ее данным, эпицентр толчка находился в 12 км к юго-востоку от населенного пункта Ахочьяпан (штат Морелос), расположенного в 111 км к югу от столицы Мексики. Очаг землетрясения залегал на глубине 57 км.
"К настоящему моменту сообщений об ущербе нет", - написал в Twitter национальный координатор сил гражданской обороны республики Луис Фелипе Пуэнте. По его словам, власти активировали предусмотренные ситуацией протоколы.
Как сообщило агентство Reuters, землетрясение ощущалось в Мехико. Отмечается, что в столице сотрясались здания, тысячи людей выбежали на улицы. Там и в штате Пуэбла зарегистрированы разрушения, сообщает телеканал Milenio. По его сведениям, власти проводят оценку ущерба. На данный момент точное количество поврежденных зданий неизвестно. О пострадавших пока не сообщается.
Губернатор штата Пуэбла Тони Гали подтвердил в своем Twitter, что власти "получают сообщения о повреждении зданий". Луис Фелипе Пуэнте рекомендовал гражданам не возвращаться в свои дома, пока не будет проверена их безопасность.
Recibimos reportes de daños en edificios. Pedimos a la población seguir medidas de seguridad de @PC_Estatal. Continuamos revisión por #sismo pic.twitter.com/Mw3LbHEH0P— Tony Gali (@TonyGali) 19 сентября 2017 г.
"Я созвал Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям для оценки ситуации и координации действий", - написал в Twitter президент республики Энрике Пенья Ньето.
В ночь на 8 сентября у мексиканского побережья произошло мощное землетрясение магнитудой 8,2, которое Энрике Пенья Ньето назвал самым сильным в стране за последние 100 лет. Его жертвами стали 98 человек.
He convocado al Comité Nacional de Emergencias para evaluar la situación y coordinar acciones. El PlanMX ha sido activado.— Enrique Peña Nieto (@EPN) 19 сентября 2017 г.