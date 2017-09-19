Полиция подтвердила задержание подозреваемого в нападении на главу штаба Навального

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Столичная полиция подтвердила факт задержания мужчины, который подозревается в нападении на главу московского штаба Алексея Навального Николая Ляскина.

"Сотрудниками столичной полиции в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления по статье "Хулиганство", в ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено лицо, подозреваемое в причинении телесных повреждений гражданину на улице Гиляровского", - сказал сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве. Он отметил, что подозреваемый доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее адвокат Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов сообщил ТАСС, что полиция задержала мужчину, предположительно напавшего на главу московского штаба Алексея Навального Николая Ляскина в центре Москвы вечером 15 сентября. "Николай Ляскин сейчас в ОВД Мещанское ждет адвоката. В ближайшее время они проведут процедуру опознания с задержанным мужчиной, предположительно напавшим на него в минувшую пятницу", - сказал юрист. "Будем надеяться, что это именно тот напавший человек", - резюмировал он.

Ранее полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство") по факту нападения на Ляскина, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

В пятницу, 15 сентября, на службу "02" поступило сообщение о причинении гражданину 1982 года рождения телесных повреждений около дома 60 по улице Гиляровского. Пострадавший был доставлен бригадой скорой помощи в больницу и после оказания помощи отпущен.

Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, нападение было совершено на оппозиционера Николая Ляскина. По словам собеседника агентства, его ударили тяжелым предметом сзади по голове. Ранее Ляскин рассказал ТАСС, что к нему подбежал незнакомый человек и сзади ударил стальной трубой, еще два удара по телу пришлись вскользь. "Затем он бросил трубу и убежал, во время нападения ничего не говорил, не выкрикивал, ударил и убежал", - уточнил Ляскин.