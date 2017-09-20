В Мексике в результате землетрясения погибли не менее 79 человек

ТАСС, 20 сентября. По меньшей мере 79 человек погибли в результате землетрясения магнитудой 7,1, произошедшего во вторник на юге Мексики. Об этом со ссылкой на местные власти сообщило агентство EFE .

По его данным, 54 человека погибли в штате Морелос, 13 - в штате Пуэбла, восемь - в штате Мехико и четыре - в столице.

Ранее власти сообщали о гибели 54 человек. Глава правительства столицы Мигель Анхель Мансера также отметил, что спасатели продолжают разбор завалов, под которыми могут находиться люди.

По словам главы правительства Мехико Мигеля Анхеля Мансеры, в столице в результате землетрясения погибли четыре человека. "Мы не исключаем, что будут найдены выжившие на местах, где сейчас ведутся [спасательные] работы", - сказал он в эфире телеканала Milenio. Как отмечал Мансера, в столице в результате землетрясения были разрушены 29 зданий.

Губернатор штата Мехико Альфредо дель Масо в свою очередь подтвердил в своем Twitter гибель восьми человек в регионе. Ранее о 42 погибших в штате Морелос сообщил глава этого региона Грако Рамирес.

Lamento informar que hasta el momento se han registrado 8 fallecimientos a consecuencia del #sismo registrado hace un momento. — Alfredo Del Mazo (@alfredodelmazo) 19 September 2017

В результате землетрясения по меньшей мере 3,8 млн пользователей остались без электричества. Об этом сообщается в официальном Twitter Федеральной комиссии по электричеству - государственной компании, отвечающей за электроснабжение в Мексике.

"По предварительным данным, подача электричества прервана для 3,8 млн пользователей", - говорится в сообщении.

Datos preliminares: 3.8 millones de clientes cuyo suministro de energía eléctrica está interrumpido a causa del #sismo de esta tarde — CFEmx (@CFEmx) 19 September 2017

По данным Национальной сейсмологической службы Мексики, эпицентр подземных толчков находился в 12 км к юго-востоку от населенного пункта Ахочьяпан (штат Морелос), расположенного в 111 км к югу от столицы Мексики. Очаг землетрясения залегал на глубине 57 км.