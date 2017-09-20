Не менее 119 человек стали жертвами землетрясения в Мексике

ТАСС, 20 сентября. По меньшей мере 119 человек погибли во вторник в Мексике в результате землетрясения магнитудой 7,1. Об этом сообщило агентство Reuters.

Ранее сообщалось о 79 погибших.

Эпицентр подземных толчков находился в 12 км к юго-востоку от населенного пункта Ахочьяпан (штат Морелос), расположенного в 111 км к югу от столицы Мексики. Очаг землетрясения залегал на глубине 57 км. Сообщалось, что не менее 3,8 млн пользователей в стране остались без электричества.