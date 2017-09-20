В Доминикане из-за урагана "Мария" объявлен максимальный уровень тревоги

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ТАСС, 20 сентября. Власти Доминиканской Республики объявили во вторник "красный", максимальный уровень тревоги на территории восьми из 32 провинций страны в связи с приближением мощного урагана "Мария". Об этом сообщила доминиканская газета Listin Diario.
Согласно прогнозам метеорологов, ураган достигнет территории Доминиканской Республики в четверг, 21 сентября. В настоящее время "Мария", вновь усилившись до пятой (максимальной) категории по шкале Саффира - Симпсона, движется к Виргинским островам и Пуэрто-Рико. От удара стихии уже пострадали Гваделупа, Мартиника и Доминика.
В пяти провинциях Доминиканской Республики объявлен "желтый" (средний) уровень тревоги, в остальных 19 - "зеленый" (минимальный). Жителям низменных районов рекомендовано покинуть свои дома.
В связи с приближением урагана президент Доминиканы Данило Медина был вынужден прервать свой визит в Нью-Йорк, где он принимал участие в работе 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, и экстренно вернуться в Санто-Доминго.
Готовятся к приближению "Марии" и на Гаити. Однако, согласно прогнозам, ураган страну серьезно не затронет. В октябре 2016 года обрушившийся на юг Гаити ураган "Мэтью" унес жизни более 500 человек и нанес государству ущерб в размере $2 млрд.
"Мария" - второй ураган максимальной категории опасности, обрушившийся на Карибский регион за последние две недели. В начале сентября в результате прохождения "Ирмы" на Карибах погибли более 40 человек.