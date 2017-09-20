В столице Мексики объявлено чрезвычайное положение после мощного землетрясения

ТАСС, 20 сентября. Министерство внутренних дел Мексики объявило чрезвычайное положение в столице страны из-за землетрясения магнитудой 7,1, произошедшего во вторник на юге Мексики. Об этом говорится на сайте правительства республики.

"На основе этого объявления власти будут располагать ресурсами для удовлетворения потребностей пострадавшего населения в продовольствии, жилье и здравоохранении", - говорится в сообщении.

По данным Национальной сейсмологической службы Мексики, эпицентр землетрясения находился в 12 км к юго-востоку от населенного пункта Ахочьяпан (штат Морелос), расположенного в 111 км к югу от столицы Мексики. Очаг залегал на глубине 57 км.

По данным агентства Reuters, в результате землетрясения погибли не менее 134 человек. Глава правительства Мехико Мигель Анхель Мансера сообщил о разрушении 29 зданий, под обломками которых могут оставаться люди.