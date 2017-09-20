Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.09:
$ 58.1
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В столице Мексики объявлено чрезвычайное положение после мощного землетрясения

Происшествия
20 сентября, 3:10 UTC+3 ТАСС

По последним данным, в результате толчков погибли не менее 134 человек

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 20 сентября. Министерство внутренних дел Мексики объявило чрезвычайное положение в столице страны из-за землетрясения магнитудой 7,1, произошедшего во вторник на юге Мексики. Об этом говорится на сайте правительства республики.

Смотрите также

Землетрясения с человеческими жертвами в Мексике с 2000 года. Досье

"На основе этого объявления власти будут располагать ресурсами для удовлетворения потребностей пострадавшего населения в продовольствии, жилье и здравоохранении", - говорится в сообщении.

По данным Национальной сейсмологической службы Мексики, эпицентр землетрясения находился в 12 км к юго-востоку от населенного пункта Ахочьяпан (штат Морелос), расположенного в 111 км к югу от столицы Мексики. Очаг залегал на глубине 57 км.

По данным агентства Reuters, в результате землетрясения погибли не менее 134 человек. Глава правительства Мехико Мигель Анхель Мансера сообщил о разрушении 29 зданий, под обломками которых могут оставаться люди.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Землетрясение в Мексике
Страны
Мексика
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Фото
6
Спасатели вытащили лося из пруда на востоке Москвы
11
Ураган "Ирма": апокалипсис, ставший реальностью
10
"Увел в последний момент": благодаря действиям пилота Ан-2 удалось избежать жертв на земле
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Делегация России покинула зал ГА ООН перед выступлением президента Литвы
2
Защита суверенитета под аккомпанемент угрозы уничтожения КНДР: Трамп выступил в ООН
3
Путин внес в Думу проект о наказании для глав компаний за злоупотребления в рамках ГОЗ
4
Apple выпустила новую операционную систему iOS 11 для iPad и iPhone
5
Генсек ООН назвал семь самых серьезных вызовов для человечества
6
Калашников призвал Запад вернуть Косово Сербии в ответ на заявление Трампа о суверенитете
7
Около 150 тыс. человек подписаны на ПФР в социальных сетях
Темы дня
Новости партнеров
Реклама