СМИ: число жертв землетрясения в Мексике превысило 200 человек

В Москве и Подмосковье ожидается до 19 градусов тепла и без осадковМосква 20 сентября, 6:08
Лавров: Россия долго ждала с ответом США по принципу "tit for tat"Политика 20 сентября, 5:35
СМИ: число жертв землетрясения в Мексике превысило 200 человекПроисшествия 20 сентября, 5:08
Президент Боливии предложил ввести универсальное гражданство для всех жителей ЗемлиМеждународная панорама 20 сентября, 4:17
Российские участники учения "Запад-2017" награждены знаками отличия ВС БелоруссииАрмия и ОПК 20 сентября, 4:12
Клинтон опровергла свои слова о возможности оспорить итоги прошлогодних выборов в СШАМеждународная панорама 20 сентября, 3:33
Telegraph: Нидерланды возьмут на себя все расходы по суду над виновными в крушении MH17Международная панорама 20 сентября, 3:27
В посольстве РФ в Мексике нет информации о пострадавших при землетрясении россиянахОбщество 20 сентября, 3:18
В Мехико после мощного землетрясения ввели чрезвычайное положениеПроисшествия 20 сентября, 3:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 20 сентября. По меньшей мере 204 человека погибли во вторник в Мексике в результате землетрясения магнитудой 7,1. Об этом сообщил телеканал Milenio.
Национальный координатор сил гражданской обороны республики Луис Фелипе Пуэнте в своем Twitter подтвердил гибель 149 человек.
#Corrección, al momento se reportan 149 fallecidos: 55 en #Morelos, 49 en #CDMX, #32 en #Puebla, 10 en #Edoméx y 3 en #Guerrero.— Luis Felipe Puente (@LUISFELIPE_P) 20 September 2017
Ранее национальный координатор сил гражданской обороны республики сообщал о 139 погибших по всей стране.
В эфире телеканала Milenio Пуэнте отмечал, что спасательные работы продолжаются. По его словам, в столице было разрушено 40 зданий.