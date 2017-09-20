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СМИ: число жертв землетрясения в Мексике превысило 200 человек

Происшествия
20 сентября, 5:08 дата обновления: 20 сентября, 5:48 UTC+3 ТАСС

В Мехико в результате подземных толчков разрушены более 40 зданий

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© AP Photo/Miguel Tovar

ТАСС, 20 сентября. По меньшей мере 204 человека погибли во вторник в Мексике в результате землетрясения магнитудой 7,1. Об этом сообщил телеканал Milenio.

Национальный координатор сил гражданской обороны республики Луис Фелипе Пуэнте в своем Twitter подтвердил гибель 149 человек.

Ранее национальный координатор сил гражданской обороны республики сообщал о 139 погибших по всей стране.

В эфире телеканала Milenio Пуэнте отмечал, что спасательные работы продолжаются. По его словам, в столице было разрушено 40 зданий.

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