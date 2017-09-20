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Источник: во Владивостоке группа подростков избила пятерых детей

Происшествия
20 сентября, 6:03 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 20, сентября. /ТАСС

У одного из пострадавших диагностировали серьезные травмы

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ВЛАДИВОСТОК, 20 сентября. /ТАСС/. Группа подростков избила во Владивостоке пятерых детей, у одного из пострадавших диагностировали серьезные травмы, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"19 сентября группа пьяных 15-16 летних подростков избила пятерых 12-13 летних детей. У одного из пострадавших выбиты зубы и сломан нос",- сообщил источник.

"По факту драки между подростками проводится проверка. Родителям несовершеннолетних выдано направление на прохождение судебно-медицинского обследования. Инспекторы по делам несовершеннолетних устанавливают личности участников конфликта и обстоятельства происшествия", - прокомментировали ТАСС факт происшествия в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.

Как уточнила ТАСС старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по Приморскому краю Аврора Римская, следственные органы также начали свою проверку происшедшего, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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