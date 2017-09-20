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Свыше 100 тыс. человек пострадали от ливневых дождей в Юго-Западном и Центральном Китае

Происшествия
20 сентября, 7:05 UTC+3 ШАНХАЙ ШАНХАЙ 20, сентября. /ТАСС

Более 1,5 тыс. были вывезены в безопасные места, еще около 400 жителей нуждаются в срочной эвакуации из затопленных районов

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ШАНХАЙ, 20 сентября. /ТАСС/. Сильные ливни нарушили нормальную жизнь свыше 100 тыс. человек в ряде юго-западных и центральных регионов Китая, местные власти были вынуждены срочно эвакуировать из районов бедствия более 1,5 тыс. человек. Такие данные публикует в среду Министерство гражданской администрации КНР.

Смотрите также

СМИ: проливные дожди унесли в Китае жизни 10 человек, 11 тыс. эвакуированы

В Центральном Китае от ливней пострадали более 750 тыс. человек

С 18 сентября проливные дожди обрушились на провинции Хунань, Хубэй, Сычуань, Гуйчжоу и город центрального подчинения Чунцин. В зоне бедствия оказались свыше 100 тыс. человек, более 1,5 тыс. были вывезены в безопасные места, еще около 400 жителей нуждаются в срочной эвакуации из затопленных районов. По последним данным, проливные дожди унесли жизнь одного человека.

Ударом стихии были разрушены около 200 жилых строений, еще свыше 2,3 тыс. получили различные повреждения. Дождями залило около 1,8 тыс. гектар сельхозугодий, на 100 гектарах урожай полностью погиб. Прямой экономический ущерб на данный момент оценивается в 170 млн юаней ($26 млн).

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