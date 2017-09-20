Выброс сероводорода произошел из нефтегазовой скважины вблизи поселков под Оренбургом

ОРЕНБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Выброс сероводорода произошел при разгерметизации нефтегазовой скважины вблизи двух поселков в Оренбургской области, превышений ПДК не зафиксировано. Об этом сообщило в среду Главное управление МЧС России по Оренбургской области.

"В 05:45 местного времени (03:45 мск) поступило сообщение о том, что на скважине, находящейся в 10 км восточнее от поселка Бердянка и в семи км от поселка Чкаловский Оренбургского района при проведении работ произошла разгерметизация скважины - выброс нефтяной жидкости и сероводорода", - сказали в ведомстве.

По его данным, скважина находилась на капитальном ремонте. На место происшествия выехали оперативные группы, работает оперативный штаб. Сотрудники оренбургской военизированной части "Газпромгазобезопасность" произвели осмотр скважины, проводится откачка нефтяной жидкости, после чего будут проводиться работы по заглушке скважины.

"Работают стационарные и передвижные экологические посты, превышение ПДК на данный момент не зафиксировано. Жителям поселков рекомендовано не выходить на улицу, закрыть окна и двери", - сообщили в МЧС.

На месте работает 42 человека и 18 единиц техники.