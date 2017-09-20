Выброс сероводорода произошел из нефтегазовой скважины вблизи поселков под Оренбургом

В Мехико в результате обрушения школы при землетрясении погибли не менее 20 детейПроисшествия 20 сентября, 7:22
Клуб НХЛ "Вегас" обыграл "Колорадо" в дебютном матче ШипачеваСпорт 20 сентября, 6:56
"Сент-Луис" проиграл "Далласу" в предсезонном матче НХЛ, Костин забросил шайбуСпорт 20 сентября, 6:37
После мощного землетрясения в Мексике произошло 11 афтершоковПроисшествия 20 сентября, 6:30
Генсек ООН: последние ураганы в Атлантике говорят о срочности борьбы с изменением климатаОбщество 20 сентября, 6:25
В Москве и Подмосковье ожидается до 19 градусов тепла и без осадковМосква 20 сентября, 6:08
Лавров: Россия долго ждала с ответом США по принципу "tit for tat"Политика 20 сентября, 5:35
СМИ: число жертв землетрясения в Мексике превысило 200 человекПроисшествия 20 сентября, 5:08
Президент Боливии предложил ввести универсальное гражданство для всех жителей ЗемлиМеждународная панорама 20 сентября, 4:17
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ОРЕНБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Выброс сероводорода произошел при разгерметизации нефтегазовой скважины вблизи двух поселков в Оренбургской области, превышений ПДК не зафиксировано. Об этом сообщило в среду Главное управление МЧС России по Оренбургской области.
"В 05:45 местного времени (03:45 мск) поступило сообщение о том, что на скважине, находящейся в 10 км восточнее от поселка Бердянка и в семи км от поселка Чкаловский Оренбургского района при проведении работ произошла разгерметизация скважины - выброс нефтяной жидкости и сероводорода", - сказали в ведомстве.
По его данным, скважина находилась на капитальном ремонте. На место происшествия выехали оперативные группы, работает оперативный штаб. Сотрудники оренбургской военизированной части "Газпромгазобезопасность" произвели осмотр скважины, проводится откачка нефтяной жидкости, после чего будут проводиться работы по заглушке скважины.
"Работают стационарные и передвижные экологические посты, превышение ПДК на данный момент не зафиксировано. Жителям поселков рекомендовано не выходить на улицу, закрыть окна и двери", - сообщили в МЧС.
На месте работает 42 человека и 18 единиц техники.