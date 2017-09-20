СМИ: число детей, погибших при обрушении школы в Мексике, выросло до 30

ТАСС, 20 сентября. Не менее 30 детей погибли во вторник в результате обрушения школы при землетрясении в столице Мексики. Об этом сообщила газета Excelsior со ссылкой на министра образования Мексики Аурелио Нуньо.

По информации издания, спасатели обнаружили тела 30 детей, еще 11 найдены живыми. Ранее сообщалось о 22 погибших.

На месте продолжают работать военные, сотрудники гражданской обороны и волонтеры.

Согласно данным Национальной сейсмологической службы Мексики, эпицентр землетрясения находился в 12 км к юго-востоку от населенного пункта Ахочьяпан (штат Морелос), расположенного в 111 км к югу Мехико. Очаг залегал на глубине 57 км.

Национальный координатор сил гражданской обороны республики Луис Фелипе Пуэнте ранее сообщал о 149 погибших в результате землетрясения, в том числе 49 в столице.