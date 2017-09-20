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Число жертв землетрясения в Мексике превысило 220 человек, разбор завалов продолжается

Происшествия
20 сентября, 9:03 дата обновления: 20 сентября, 9:17 UTC+3 ТАСС

К спасательным работам привлечены военные, силы гражданской обороны, полиция и волонтеры

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© EPA-EFE/STR

ТАСС, 20 сентября. По меньше мере 224 человека погибли в результате землетрясения магнитудой 7,1, произошедшего во вторник на юге Мексики. Власти не исключают роста числа жертв, поскольку поисково-спасательные работы продолжаются. Об этом сообщил в среду агентство Reuters со ссылкой на министра внутренних дел страны Мигеля Анхеля Осорио Чонга.

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Координатор сил гражданской обороны республики Луис Фелипе Пуэнте ранее заявил, что больше всего жертв зафиксировано в штате Морелос, где находился эпицентр землетрясения. В Мехико погибли около 50 человек, в штате Пуэбла — свыше 30.

Президент республики Энрике Пенья Ньето впоследствии также сообщил о гибели более 30 детей в результате обрушения школы в Мехико.

По данным Национальной сейсмологической службы Мексики, эпицентр землетрясения находился в 12 км к юго-востоку от населенного пункта Ахочьяпан (штат Морелос), расположенного в 111 км к югу от столицы Мексики. Очаг залегал на глубине 57 км. После землетрясения было зафиксировано более 10 повторных толчков.

Разрушены десятки зданий

По словам Пуэнте, в столице разрушено 40 зданий. К разбору завалов привлечены военные, силы гражданской обороны, полиция и волонтеры. Власти не исключают, что под обломками могут находиться выжившие.

Количество разрушенных зданий в других регионах не уточняется. Однако известно, что землетрясением была повреждена церковь XVI века в муниципалитете Сан-Педро-Чолула (штат Пуэбла). На фотографиях, опубликованных в СМИ, видно, что у храма обрушились колокольни.

Власти рекомендовали жителям не возвращаться в свои дома, пока они не убедятся в их безопасности. Для пострадавших были открыты временные убежища.

Инфраструктура повреждена

По словам президента, без электроэнергии находятся «40% Мехико и 60% штата Морелос». Федеральная комиссия по электричеству Мексики ранее сообщала, что свет отключен у 3,8 млн пользователей. Как отметил глава государства, власти принимают все усилия для скорейшего восстановления электроснабжения.

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Из-за подземных толчков оказалось нарушено движение на ряде дорог. В частности, серьезно повреждена часть трассы Мехико — Акапулько.

Свою работу был вынужден временно приостановить международный аэропорт имени Бенито Хуареса, расположенный в столице Мексики. В 16:00 по местному времени (00:00 среды мск) он возобновил обслуживание рейсов. По данным аэропорта, взлетно-посадочные полосы в результате землетрясения повреждены не были. Сбой в работе повлиял на расписание 180 рейсов.

Государственная нефтегазовая компания Мексики Pemex сообщила об «активации протоколов безопасности». Информации о повреждениях на ее объектах не поступало.

Режим ЧП в столице

Министерство внутренних дел Мексики объявило чрезвычайное положение в столице страны. Данная мера позволяет направить дополнительные средства на помощь пострадавшим.

В целях безопасности в семи штатах и столице были отменены занятия во всех учебных заведениях. Кроме того, в республике были активированы протоколы, направленные на оптимизацию оказания помощи пострадавшим.

Пенья Ньето также распорядился провести эвакуацию больных из лечебных учреждений, которые были повреждены в результате землетрясения.

Памятная дата

За несколько часов до подземного толчка в Мексике была объявлена традиционная учебная тревога, приуроченная к годовщине разрушительного землетрясения 1985 года, жертвами которого стали, по разным оценкам, от 10 до 40 тыс. человек. Его магнитуда составила 8,1.

В ночь на 8 сентября этого года в Мексике произошло другое мощное землетрясение, магнитуда которого составила 8,2. По данным местных сейсмологов, его эпицентр находился в 137 км к юго-западу от города Тонала (штат Чьяпас). Очаг залегал на глубине 58 км. Жертвами землетрясения стали почти 100 человек.

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